Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 145,5 квадратных метра продают в Барнауле за 8,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В жилье выполнена высококачественная дизайнерская отделка. На первом этаже расположены: кухня-столовая, гостиная, совмещенная с утепленной лоджией, жилая комната с выходом на остекленную лоджию, гардероб и гостевой санузел.
На втором этаже: кабинет и спальня, совмещенная с утепленной лоджией, санузел и ванная комната.
Лестница, соединяющая уровни, изготовлена из массива дуба, установлены итальянские межкомнатные двери, на полу немецкий паркет, стены с комбинированной отделкой: обои и декоративная штукатурка, в ванных комнатах — итальянский кафель .
Квартира полностью меблирована и укомплектована техникой.
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