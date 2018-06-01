Тысячный магазин алтайской сети "Мария-Ра" был открыт 31 мая. Как ни странно, торговая точка оказалась запущена за пределами родного региона ритейлера — в Кемеровской области.
Ранее предполагалось, что юбилейный магазин распахнет свои двери в поселке Южный по адресу: улица Чайковского, 29 в первые дни июня. Но затем планы изменились. 30 мая был открыт 999-й магазин сети в селе Костенково в Кузбассе. А уже на следующий день "Мария-Ра" смогла запустить сразу три новых объекта. Два из них — в Новокузнецке, а еще один — в поселке Тайжина (Кемеровская область). Именно последний магазин по хронологии и стал 1000-м за 25-летнюю историю существования алтайского ритейлера.
Кстати, ранее основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин заявлял, что сеть собирается открыть свой 1000-й магазин 3 марта 2018 года — в день юбилея компании. Однако, как видно, дата оказалась сдвинута на три месяца.
Таким образом, в настоящее время у "Марии-Ра" насчитывается 1002 магазина в 5 регионах СФО. Торговые точки расположены в 245 населенных пунктах. По иронии судьбы, еще неделю назад стало известно, что УФАС России по Кемеровской области лишило возможности алтайского ритейлера расширять торговые площади сразу в нескольких муниципалитетах.
По данным антимонопольщиков, сотрудники управления провели мониторинг объема реализации продукции крупных торговых сетей в разрезе муниципальных образований Кузбасса. В результате проведенного исследования УФАС установило, что ООО "Розница К-1" (юрлицо "Марии-Ра" — прим. Amic.ru) превысило долю в 25% на рынке в Калтанском, Киселевском, Краснобродском, Междуреченском, Мысковском, Осинниковском, Тайгинском городских округах, а также в Ижморском, Мариинском и Таштагольском муниципальных районах.
Согласно ФЗ "О торговле", теперь алтайская сеть не вправе покупать или арендовать там новые площади для реализации товаров.
Тем временем в планах у "Марии-Ра" на ближайшее время открыть еще 6 точек — по две в Новосибирске и Барнауле (в том числе та самая в поселке Южный, которой не суждено было стать юбилейной), еще по одной — в Кемеровской и Томской областях.
Комментарии
Стараюсь ничего не покупать в Марияра.
ну вот блин... не будет у нас юбилейной машки на посёлке :\
А я только в МРА и доволен.