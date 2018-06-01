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Новости

По факту пожара в иркутском ТЦ возбуждено уголовное дело

, ИА "Амител"
Источник не назвал статью, по которой возбуждено дело

Фото: irk.today

Следователи возбудили уголовное дело по факту воспламенения спиртосодержащей жидкости в иркутском ТРЦ "КомсоМОЛЛ", в результате которого пострадали десять детей. 

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на знакомый с ходом расследования источник.

Он уточнил, что на месте работает следственная бригада, отдел дознания МЧС и полицейские.

При этом собеседник агентства не назвал статью УК РФ, по которой возбуждено дело.

Напомним, в пятницу, 1 июня, в иркутском ТЦ произошел пожар, от которого пострадали десять детей. При этом, согласно другой информации, пострадавших всего восемь. Их госпитализировали, два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.06.2018 18:18
- гость -

пострадавших "всего восемь" ????
да даже если один ребенок пострадал - это катастрофа для вымирающей нации.
никого не наказали за 40 детей, что говорить о 10....

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