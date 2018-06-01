Фото: irk.today
Следователи возбудили уголовное дело по факту воспламенения спиртосодержащей жидкости в иркутском ТРЦ "КомсоМОЛЛ", в результате которого пострадали десять детей.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на знакомый с ходом расследования источник.
Он уточнил, что на месте работает следственная бригада, отдел дознания МЧС и полицейские.
При этом собеседник агентства не назвал статью УК РФ, по которой возбуждено дело.
Напомним, в пятницу, 1 июня, в иркутском ТЦ произошел пожар, от которого пострадали десять детей. При этом, согласно другой информации, пострадавших всего восемь. Их госпитализировали, два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести.
Комментарии
пострадавших "всего восемь" ????
да даже если один ребенок пострадал - это катастрофа для вымирающей нации.
никого не наказали за 40 детей, что говорить о 10....