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Сбитый 30 лет назад в Афганистане советский военный летчик, которого ранее считали пропавшим без вести, оказался жив. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Союза десантников РФ, Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина.
Найденный мужчина находится в Афганистане.
Собеседник агентства назвал ситуацию удивительной, добавив, что мужчине нужна "не только финансовая помощь, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа".
При этом Востротин не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.
По его словам, данный вопрос обсуждался с представителями Афганистана в кулуарах ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое братство — Battle brotherhood" — "Боевые сестры — Battle Sisterhood", которая прошла 31 мая в Подмосковье.
"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно, даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации", — цитирует агентство слова замруководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслава Калинина.
Он рассказал, что считавшийся безвестно пропавшим летчик хочет вернуться на родину. Сейчас организация устанавливает его личность и работает над возможностью возвращения домой.
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