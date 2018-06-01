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В Иркутске прокуратура проводит проверку в связи с воспламенением газовоздушной смеси в ТРЦ "КомсоМОЛЛ" во время проведения химических опытов в детском парке развлечений. Об этом пишет портал "Новый день".
Напомним, в результате инцидента ожоги тела получили восемь детей (по некоторым данным — десять). Следственный комитет возбудил по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, уголовное дело.
По данным следствия, в ходе демонстрации химических опытов с использованием жидкого азота, электричества и химических реактивов "произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился". В результате ожоги получили дети в возрасте от 5 до 13 лет, которые сидели на шоу в первом ряду.
В рамках дела задержаны технический директор центра развлечений "Гравитация", а также экскурсоводы, которые участвовали в демонстрации опыта. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Издание пишет, что, по словам начальника ГУ МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова, к моменту прибытия пожарных в ТРЦ система оповещения не работала, эвакуация посетителей и персонала не проводилась. По данным ведомства, Госпожнадзор инициировал внеплановую проверку в отношении собственника ТРЦ и арендаторов, а также должностных лиц, которые ответственны за пожарную безопасность и проведение эвакуации.
Экс-сотрудник "Гравитации" сообщил СМИ, что в помещении, где проводились химопыты, не было противопожарной системы и отсутствовала аптечка. Также СМИ сообщили, что после ЧП работники развлекательного центра не смогли найти огнетушитель.
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