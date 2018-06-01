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YouTube-канал украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), распространявшего ложную информацию о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, заблокировали. Об этом сообщают "Известия".
В сообщении сказано, что канал заблокировали из-за "нарушения принципов видеохостинга".
Напомним, ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест Кувикова, в марте его объявили в международный розыск. Пранкера обвиняют в возбуждении ненависти или вражды.
Именно украинец распространил фейковую информацию о числе жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Он заявлял, что жертвами пожара стали якобы около 300 человек.
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