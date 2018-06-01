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Российское внешнеполитическое ведомство готово оказать любое содействие Юлии Скрипаль в возвращении в РФ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин, передает РИА Новости.
Ранее в ролике, который был записан для агентства Рейтер, Скрипаль сказала, что рассчитывает со временем вернуться на родину. Также она упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство РФ в Лондоне, но отметила, что пока не хочет прибегать к его услугам.
Кожин отметил, что появление записи со Скрипаль "обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии". Он добавил, что ведомство готово оказать ей все необходимое содействие в возвращении на родину.
Заместитель официального представителя МИД РФ отметил, что непонятно, насколько свободна девушка в своих высказываниях, остается неясным, в каких условиях она сейчас находится, и может ли она свободно общаться с внешним миром. "Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам", — подчеркнул он.
По словам Кожина, "явная скованность" Скрипаль на записи может свидетельствовать, что ей не хватает "моральной и психологической поддержки родственников". Он напомнил, что власти Соединенного Королевства уже два раза отказали двоюродной сестре Юлии Виктории в визе, чиня "искусственные препятствия".
Напомним, Юлия и ее отец Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, были отравлены в английском Солсбери 4 марта.
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