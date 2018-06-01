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Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом. Ее обвиняют в том, что она прописала в своем жилье 1349 иностранцев, пишет РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Свердловской области.
Прокуратура Верх-Исетского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее не судимой женщины 1966 года рождения. Ее обвиняют в фиктивной постановки на учен иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
Органы дознания полагают, что обвиняемая, нарушая требования закона, умышленно организовала фиктивную постановку на учет в РФ иностранцев в картире по улице Посадская в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В этой квартире живет сама обвиняемая.
Отмечается, что женщина в период с января прошлого года по март текущего поставила на учет по месту пребывания в своем жилье 1349 иностранцев, которые по факту не жили по указанному адресу.
Злоумышленнице теперь грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Комментарии
её надо в расход за пособничество Алькаиде