Фото: russian.rt.com
Сотрудники СКР опубликовали запись пожара в иркутском ТЦ "КомсоМОЛЛ". В результате возгорания спиртосодержащей жидкости пострадали дети, пишет RT.
В опубликованном ролике видно, что во время эксперимента, который показывали детям, в зале потушили свет. После воспламенения началась паника, дети побежали к выходу.
Ранее в МЧС заявляли, что система оповещения о пожаре в торговом центре в момент прибытия спасателей не работала.
Напомним, в пятницу, 1 июня, в иркутском торговом центре произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости, в результате которого, согласно последней информации, ожоги получили восемь детей.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали экскурсовода и техдиректора коммерческой организации.
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