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Список специалистов с самыми высокими доходами в РФ не изменился за год, но при этом зарплата тройки самых высокооплачиваемых из них выросла в пределах 20%. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Росстата.
Самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по данным на март текущего года, как и ранее, зарегистрирована у сотрудников компаний, которые занимаются добычей углеводородов. Их зарплата равна 127,4 тысячи рублей (доход вырос на 20%).
На втором месте расположились работники производств табачных изделий, чей заработок составил 115,4 тысячи рублей (плюс 16%). А замыкают тройку лидеров по зарплатам специалисты, занятые в производстве кокса и нефтепродуктов с зарплатой 114,3 тысячи рублей (плюс 18%).
По данным ведомства, в марте выросла на 12% средняя заработная плата по России. Она составляет 42,4 тысячи рублей. В 2017 году она была равна 37,9 тысячи рублей.
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