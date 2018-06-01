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Бийская администрация проводит конкурс по обустройству бульвара Вали Максимовой. Об этом пишет "Бийский рабочий".
Уточняется, что целью конкурса является выявление лучших проектных решений по благоустройству бульварной зоны "для создания гармоничной среды и комфортных условий для полноценного отдыха горожан, по совершенствованию планировочной структуры бульвара, его четкому функциональному зонированию, формированию полноценной сферы обслуживания зоны отдыха и оптимального использования территории бульвара Вали Максимовой".
Подробности конкурса расписаны по этой ссылке.
Отмечается, что в проекте нужно предусмотреть условия для полноценного отдыха всех возрастных групп горожан — от семьи с детьми до молодежи, детей и маломобильных граждан. На бульваре должны также находиться спортплощади с тренажерами, молодежные креативные зоны, детские уголки и велосипедные дорожки.
В конкурсе могут участвовать юрлица, физлица и творческие коллективы. Победитель получит 100 тысяч рулей за лучшее конкурсное проектное предложение.
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