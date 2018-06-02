Непогода не помешает: как Алтайский край готовится к проведению АТР

Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста" пройдет c 3 по 9 июня в Алтайском крае. В этом году это будет юбилейный, десятый форум. По уже сложившейся традиции пройдет он рядом с Белокурихой на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье". В 2018 году форум будет посвящен теме "Добровольчество".

В этом году увеличилось число гостей мероприятия: заявки на участие в АТР подали более 1800 человек из 30 стран и 69 регионов России. К тому же на форуме будут работать более 100 волонтеров.

К приему гостей готовы

Практически накануне старта АТР журналисты посетили площадку АТР, чтобы своими глазами убедиться, насколько она готова к приему гостей. Оказалась — почти готова. Причем многое организаторы успели переделать с момента проведения форума в 2017 году.

"Мы сделали некоторые шаги по совершенствованию павильонов для АТР. Расширили второй павильон, убрали стены, обустроили капитальное покрытие. Теперь площадь этого павильона 2000 квадратов, то есть здесь можно проводить практически любые мероприятия", — рассказал Олег Акимов, заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха".

Именно это предприятие ежегодно готовит площадку для форума.

Сделали ремонт и в первом павильоне. Кроме того, что сам павильон выглядит теперь более празднично, здесь установили стационарные кондиционеры и таким образом решили существовавшую ранее проблему с вентиляцией. "Теперь здесь обеспечены хорошие условия для проведения всех заседаний и конференций", — подчеркнул Акимов.

На самом "Сибирском подворье" ведут постоянные работы по благоустройству: газон, дорожки, площадки — все содержится в порядке, чтобы было удобно для гостей и радовало глаз. Здесь обновили ипподром, посадили деревья и даже увеличили количество стационарных туалетов — гостям будет удобно.

В целом, по словам Акимова, подворье готово принимать участников форума.

Днем 31 мая сотрудники доделывали последние штрихи. Сильный ветер и дождь мешали развесить баннеры и промыть снаружи шатры, но, по словам работников, на все это потребуется всего полдня. Так что к 3 июня все работы будут завершены.

Непогода не помешает

Непогода организаторов форума не пугает — к ней они тоже подготовились, участники не замерзнут, уверяет Олег Акимов: "Конечно, мы готовились к хорошему, но в целом "Подворье" работает круглый год, поэтому мы готовы к любой погоде. В павильонах даже установили отопление. Может, оно и не пригодится, но оно есть. Сделали все, чтобы гостям было комфортно".

Где участники форума будут жить?

Традиционно участники форума АТР размещаются в санаториях по всему курорту либо в гостиницах. На 31 мая в гостиницах Белокурихи уже не оставалось свободных мест. Экспертов форума селят в санаториях г. Белокуриха. На площадку форума участников доставляют на автобусах.

Перспектива — палаточный городок

Организаторы надеялись на то, что начало лета будет теплым и готовили на "Подворье" площадку под палаточный городок. Уже выделили землю, провели электричество и воду. Но погода внесла свои коррективы. В этом году пожить в палаточном городке участникам форума не придется. Возможно, городок заработает в следующем году.

Что будет интересного на АТР

Традиционно участники форума будут учиться, общаться и обмениваться опытом. В этом году образовательная программа АТР включает в себя четыре направления: "Ты — предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество". Всего будут работать 26 площадок, три из них — впервые. "Новичками" станут площадка "Стартап" (для молодых предпринимателей со стажем работы менее года), "Проектная фотография", а также "Кино и креативная экономика".

На площадке "Добровольчество" впервые пройдет Международная конференция добровольческих организаций СНГ, финалом которой станет Хакатон совместных добровольческих инициатив.

Помимо этого, на форуме состоится традиционный Всероссийский конкурс молодежных проектов. Его финалисты получат грантовую поддержку в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей. А победитель к тому же сможет пройти зарубежную стажировку.

Будет на форуме и множество интересных мероприятий: одной из "фишек" форума в 2018 году станет торжественная присяга участников Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Кроме того, пройдет специальная тематическая программа "Бизнес в стиле этно", главная цель которой — показать, что творчеством можно зарабатывать деньги, даже в таких направлениях, как возрождение национальных традиций.

Ну и, конечно, кроме работы участников ждут еще и развлечения. В этом году гостей форума порадует выступлением "звездная" группа "Интонация".

Кто из известных персон приедет на АТР?

Подтвердили свое участие полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, советник руководителя Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Роспатриотцентра Ксения Разуваева и др.

В числе экспертов форума в 2018 году ожидаются проректор Российского международного олимпийского университета Александр Паршиков, комментатор "МАТЧ ТВ" Елизавета Кожевникова, а также продюсер фильма "Вий", генеральный продюсер корпорации "Русская Фильм Группа" Алексей Петрухин, известный фотожурналист Антон Уницын, соучредитель Фонда развития цифровой Экономики "Цифровые платформы" Виктор Альбицкий и др. Ожидается, что посетит форум и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Справка:

Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки. Роста" (АТР) является единственным в России управленческим форумом, цель которого — создание прогрессивной команды талантливых управленцев для решения комплекса задач в разных сферах на территории России. За десять лет форум посетили более 14,5 тысяч участников и 500 экспертов из 58 стран мира и 77 районов РФ. Почетными гостями форума в разные годы становились двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, призер Олимпийских игр Иван Скобрев, призер Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко, актеры Татьяна Орлова и Александр Петров, экс-капитан сборной России Алексей Смертин и другие.