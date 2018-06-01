Фото: 7info.ru
Авария с участием трех автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла в Алтайском крае в пятницу, 1 июня. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что транспортные средства столкнулись около 15:00 в Косихинском районе в двух километрах от села Логовое.
По предварительным данным, водитель автобуса KIA не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с грузовиком ГАЗ, а затем врезался в ЗиЛ, который стоял на обочине.
В результате аварии автомобилям был причинен материальный ущерб. Согласно предварительной информации, никто в ДТП не пострадал.
Полицейские проводят по факту инцидента проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии