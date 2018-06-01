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Немецкий автопроизводитель Porsche на время останавливает продажи всех новых автомобилей в Европе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт газеты Frankfurt Allgemeine Zeitung.
Причина заключается в том, что производителю придется адаптировать свои автомобили под новые требования Европейского союза по замеру выхлопов, которые вводятся с осени. Эти нормы известны под аббревиатурами RDE (Real Driving Emissions), а также WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). По данным газеты, вероятно, Porsche не успели вовремя внести в машины технические изменения, чтобы они отвечали новым стандартам.
Данных о том, когда компания вновь начнет продажи в ЕС, нет. Компания пока никак официально не прокомментировала ситуацию.
Porsche принадлежит автоконцерну Volkswagen, который ранее попал в центр громкого скандала после того, как в машинах концерна нашли программное обеспечение, позволяющие занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей с дизельными двигателями.
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