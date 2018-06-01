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Полицейские выясняют обстоятельства падения в Воронеже с 17 этажа женщины, которая выжила и была доставлена в больницу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по региону.
Сообщается, что инцидент произошел в 12:56 пятницы, 1 июня.
Источник в экстренных службах рассказал агентству, что ЧП произошло по адресу улица Кривошеина, 13/12. Пострадавшую 25-летнюю жительницу Воронежа госпитализировали. Спустя некоторое время по тому же дому поступил вызов — в одной из квартир был обнаружен труп 30-летнего мужчины.
В больнице скорой помощи агентству сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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