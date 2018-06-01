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"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" повышением тарифа на транзит

, ИА "Амител"
Тарифы будут повышены на 33%

Фото: iamir.info

"Нафтогаз Украины" готов сохранить текущую ставку транзита газа из России через Украину в 2020–2028 годах при условии, что "Газпром" будет прокачивать по 110 миллиардов кубометров топлива в год. При этом тарифы на 2018–2019 год компания "Нафтогаз" поднимет на 33%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Формула тарифа состоит из двух частей — ставки за прокачку тысячи кубометров на 100 километров и цены "топливного газа". Топливная составляющая обеспечивает украинской компании компенсацию затрат на газ, сжигаемый на компрессорных станциях для обеспечения транзита.

По подсчетам газеты, сейчас полная ставка транзита равняется 2,52 доллара на тысячу кубометров газа. По ней без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 миллиарда долларов выручки в год. Но до конца следующего года компания намерена получать по 3,7 миллиарда долларов, а с 2020-го — по 2,7 миллиарда в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных). При этом российский холдинг не только отказался прокачивать через Украину 110 млрд кубометров, но и заявил о том, что хочет снизить объемы до 10-15 млрд кубометров.

Источники издания рассказали, что, согласно позиции российской газовой компании, после следующего года стоимость транспортировки топлива от границы РФ до Германии через Украину, Словакию и Чехию должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся газопроводу "Северный поток – 2". В таком случае тариф украинского транзита должен стать меньше почти в 2,5 раза.

"Нафтогаз" отправил российской компании соответствующее уведомление о пересмотре тарифов еще 13 марта и, учитывая категоричную позицию "Газпрома", заявил о готовности обратиться в арбитраж и требовать компенсации за обесценивание ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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