Фото: all-the-books.ru
Писательница из Великобритании, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ее сайт.
Роулинг подчеркнула, что ее новое произведение не будет связано с школой чародейств и волшебства "Хогвартс" и ее героями. По словам писательницы, в течение ближайших нескольких лет она напишет новую фантастическую историю, которая, как она полагает, будет иметь не меньший успех, чем ее предыдущие работы.
В данный момент Роулин пишет сценарий к третьей части ленты "Фантастические твари и где они обитают". История является своеобразным приквелом к киносерии о волшебнике с шрамом в виде молнии. Второй фильм под названием "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выйдет на экраны в ноябре текущего года.
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