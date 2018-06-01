Фото: ugyalta.com
Мать ребенка, пострадавшего во время ЧП в торгово-развлекательном комплексе "КомсоМОЛЛ" в Иркутске, рассказала, что оказалась свидетелем происшествия, ее сын получил ожоги и семье нужен хороший детский психолог.
В пятницу, 1 июня, в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ" в результате ЧП в игровой комнате восемь детей в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. По данным ГУМВД региона, во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости.
"Сегодня с нами случилось небольшое ЧП. Но как небольшое… Для меня это ЧП вселенского масштаба, потому что я видела, как мой сын горит. В детском научном шоу, где нас уверяли, что все безопасно, после всех этих проверок (после трагедии в "Зимней вишне"), якобы которые велись. В помещении не было даже огнетушителя. В помещении, где проводилось детское научное шоу, в т.ч. опыты с огнем. Проводили это "мероприятие" два ребенка можно сказать — девочка и мальчик 19 лет. У них вышло из-под контроля все: они разбили колбу, вели странным образом, читали по бумажке, что делать. Понимаете?" — рассказала в Instagram женщина с ником elena_popova1989. Она опубликовала в соцсети несколько видеороликов.
Она пояснила, что в зале, где проходило шоу, было очень много детей, поэтому родителей попросили не заходить туда, потому что мест для взрослых нет. "Но я все равно зашла. Потому что мой сын был одним из самых маленьких, сидел на переднем ряду, я стояла возле стенки. Было воспламенение, направленное воспламенение, прямо на детей… Прямо на моего ребенка — я видела, как он горит, и бросилась тушить его", — сказала она, еле сдерживая слезы.
По данным следствия, в представлении с демонстрацией химических опытов использовался жидкий азот, электричество и реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку, и дети в первом ряду получили ожоги. Женщина подчеркнула, что персонал ничем не помогал, не выводил детей.
"Дело в том, что это была горевшая жидкость: она сгорела, и огня больше не было, горел спирт… Я точно не могу сказать, что это было, следствие выясняет, но хочется сказать, в день защиты детей — берегите своих детей и никогда не оставляйте их одних. Там было столько детей, которые были одни, они были в панике. Я была рядом со своим сыном, я смогла вынести его оттуда, я смогла его потушить, я смогла быть рядом с ним, когда ему было так страшно. Он кричал 40 минут потом без остановки — не мог успокоиться", — сообщила она.
СК сообщал, что после ЧП был задержан технический директор коммерческой организации, а также двое экскурсоводов, участвовавших в представлении. Женщина рассказала, что ей очень жалко подростков, проводивших шоу, потому что им всего по 19 лет. Кроме того она рассказала, что ее муж приехал с другого конца города "через три минуты" после звонка и раньше скорой.
"Ребенок уже нормально… Он перебинтован, ручки пострадали, ушко, подбородок, обгорели волосики… ножка, ресницы, но больше, конечно, психологическая травма, потому что он кричал — "я горю, горю" — уже потом, уже через час примерно после всего произошедшего… Теперь, видимо, нам нужен будет хороший психолог детский, который поможет нам справиться с этой ситуацией", — заключила она.
Комментарии