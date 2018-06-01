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Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения орденов многодетным семьям в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца раскрыл секрет воспитания детей. Об этом пишет Life.
По мнению президента, чтобы передать ребёнку ценности добра, справедливости, трудолюбия, родителям нужно постоянно работать над собой, и этот труд потом "с лихвой окупается".
"Нужно день за днём своим собственным личным примером доказывать верность этим ценностям. Только так можно воспитать действительно достойного человека, достойного гражданина России, и ваши семьи — лучшее тому подтверждение", — заявил Путин.
Стоит отметить, что сегодня президент вручил ордена "Родительской славы" многодетным родителям из восьми регионов страны. Во всех приглашённых семьях воспитывается от семи до четырнадцати детей.
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