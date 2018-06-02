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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России в пятницу, 1 июня, вернули родным потерявшегося 2-летнего малыша. Об этом пишет пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Отмечается, что стражи порядка в ходе патрулирования станции обратили внимание на ребенка, бегавшего вдоль пригородных касс без присмотра старших. Ребенок, в силу своего возраста, не смог объяснить полицейским, почему он один, и где его родные. Малыш смог только показать пальцами, что ему два года.
Полицейские передали информацию о пропавшем ребенке через громкоговорители на вокзале станции Барнаул и прилегающей территории вокзального комплекса.
Как стало известно, в этом время к сотрудникам полиции территориального ОВД, которые дежурили на автовокзале, обратилась бабушка мальчика, рассказавшая, что потеряла внука на привокзальной территории.
После этого транспортные полицейские передали ребенка бабушке. Пожилая женщина со слезами на глазах выразила слова благодарности стражам порядка за оперативность и внимательное отношение к малышу.
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