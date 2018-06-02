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Президент США выразил готовность встретиться с главой КНДР

, ИА "Амител"
Ранее Трамп получил от северокорейского лидера "очень интересное" письмо

Фото: fm.cnbc.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом пишет РИА Новости.

 Уточняется, что соответствующее заявление Трамп сделал после переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем.

Ранее северокорейский посланник передал республиканцу письмо от Ким Чен Ына. Глава США назвал данное письмо "очень интересным", однако не стал раскрывать подробности его содержания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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