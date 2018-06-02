Фото: fm.cnbc.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что соответствующее заявление Трамп сделал после переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем.
Ранее северокорейский посланник передал республиканцу письмо от Ким Чен Ына. Глава США назвал данное письмо "очень интересным", однако не стал раскрывать подробности его содержания.
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