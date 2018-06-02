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Вице-президент РФС назвал проблемы российской сборной по футболу

, ИА "Амител"
По словам Симоняна, проблемы кроются в детско-юношеской подготовке игроков

Фото: eurosport.com

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян на пресс-конференции выразил мнение, что проблемы сборной РФ кроются в детско-юношеской подготовке игроков. Об этом пишет Life.

Симонян заявил, что недавний проигрыш подопечных Станислава Черчесова команде Австрии доказал, что соперники владеют мячом лучше россиян.

По словам Симоняна, "мы получаем игроков в команду мастеров, которые не обладают всем арсеналом технических и тактических приёмов, игрового мышления. Это лежит в области именно детско-юношеской подготовки".

Кроме этого, Симонян отметил важность проведения в РФ чемпионата мира, признавшись, что успешное выступление на турнире россиян будет сильно зависеть от благоволения Фортуны.

Он назвал главной задачей мундиаля то, чтобы любители футбола всех стран, после посещения России сказали стране спасибо за проведение чемпионата и гостеприимство. "Нашей сборной хочется пожелать успеха. Везение тоже немаловажное значение имеет", — подчеркнул Симонян.

Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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