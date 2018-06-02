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Пресс-служба Сбербанка заявили, что пропажу денег, которые являются уликами по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, выявили сами сотрудники организации. Об этом пишет Life, ссылаясь на РИА Новости.
По данным Сбербанка, деньги доставили в организацию сотрудники компании "Росинкас" в последних числах апреля, их пересчитывали под видеоконтролем. В пресс-службе подчеркнули, что именно тогда сотрудники банка и выявили недостачу, а затем обратились в правоохранительные органы.
Напомним, ранее часть арестованных миллиардов полковника Захарченко, которые изъяли из квартиры, похитили.
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