Путин показал принцу Абу-Даби свой лимузин проекта "Кортеж"

Президент России Владимир Путин после переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном продемонстрировал новый российский лимузин проекта "Кортеж", пишут "Известия".
Принц внимательно осмотрел автомобиль снаружи, после чего расположился на заднем сиденье лимузина. Как сообщается, принцу лимузин понравился.
1 июня Путин провел официальные переговоры с Мухаммедом Аль Нахайяном, после которых был подписан ряд документов о сотрудничестве.
Сам Путин впервые проехал на новом лимузине 7 мая в день своей инаугурации. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что главе государства машина понравилась и он намерен и дальше ее использовать. Все автомобили из проекта "Кортеж" производятся в России, они предназначены для первых лиц государства. По данным Минпромторга, в продаже машины появятся в 2019 году под брендом Aurus.
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