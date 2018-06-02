Люди в черном украли сумочку у жительницы Барнаула

В Барнауле в пятницу вечером, 1 июня, около 23:00 на пересечении проезда Параллельного и улицы Краевой у женщины два парня вырвали из рук сумочку и убежали, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и разглядеть преступников не смогла. Известно только, что они молодые и во всем черном.
Добычей грабителей стал кошелек без денег и сотовый телефон Samsung в корпусе серебристого цвета.
Пустую сумочку нашли за школой №24.
Комментарии