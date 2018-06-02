СБУ составила список журналистов, чьи жизни находятся под угрозой

Телеведущие украинского телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев заявили, что могут оказаться в так называемом списке жертв, составленным Службой безопасности Украины, сообщает LIFE.
Список содержит имена 47 журналистов, которым может грозить опасность на территории Украины, уточнили в эфире телеканала Ганапольский и Киселев.
Они рассказали своим зрителям, что о данном списке им сообщили правоохранительные органы. Якобы всем людям из этого документа грозит опасность от людей, которые ранее собирались убить российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. При этом они добавили, что с них взяли подписку о неразглашении данной информации.
Впрочем, Ганапольский позднее отметил, что не может с полной уверенностью сказать, что его имя присутствует в "списке жертв".
29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге собственного дома. Через сутки украинские власти сообщили, что покушение на Бабченко и его смерть были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии СБУ.
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