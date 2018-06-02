Сторонник расизма и педофилии будет избираться в Конгресс США

В выборах в Конгресс США примет участие 37-летний Натан Ларсон, выступающий за белый расизм, насилие и легализацию педофилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Usa Today.
Отмечается, что Ларсон — приверженец идей Адольфа Гитлера. Он хочет восстановить "превосходство белой расы" над другими, выступает за отмену трудового законодательства для детей, восстановление патриархата, а также легализацию раннего замужества.
Кроме того, в 2009 году он был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США.
Его предвыборная программа включает легализацию наркотиков, отмену всех ограничений, связанных с ношением огнестрельного оружия, а также завершение военных кампаний США по всему миру.
Ларсон будет баллотироваться на пост делегата в Конгресс США от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец. Этот округ уже скандально известен другим кандидатом — Дэном Хелмером, который ранее сравнил Дональда Трампа с Усамой бен Ладеном.
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