Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 3 июня, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю. В воскресенье в регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/c, местами порывы 22-27 м/с, дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град.
Ночью в крае минимальная температура составит +13, днем поднимется до +18, в юго-восточных районах до +23. В отдельных районах ночью дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Днем в большинстве районов дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, возможен град, ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с.
В Барнауле ночью и днем обещают +16...+18. В конце ночи дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 12-17 м/с. Днем в краевой столице временами дождь, гроза, возможен град, ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.
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