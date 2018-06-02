Дуров поблагодарил компанию Apple за обновление Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter.поблагодарил компанию Apple за решение обновить приложение на устройствах с операционной системой iOS.
"Спасибо, Apple и Тим Кук, что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи", — написал Дуров.
Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks.— Pavel Durov (@durov) 1 июня 2018 г.
По словам Дурова, приложению Telegram в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России.
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