Абрамович может продать футбольный клуб "Челси" за 1,17 млрд евро

Российский бизнесмен Роман Абрамович может продать футбольный клуб "Челси", владельцем которого является, сообщает Nation News со ссылкой на британские СМИ.
Отмечается, что примерная стоимость клуба сейчас оценивается в 1,17 млрд евро — именно столько в него вложил Абрамович с момента покупки в 2003 году. Тогда "Челси" обошелся олигарху всего в 140 млн евро. За 15 лет клуб впервые в истории шесть раз стал чемпионом Великобритании, а также одерживал победы в матчах Лиги чемпионов.
Впрочем, близкие к бизнесмену источники утверждают, что сделка не планируется. Израильское гражданство, полученное Абрамовичем, позволяет ему беспрерывно находиться в Великобритании до шести месяцев.
Несмотря на то, что гражданство Израиля само по себе не разрешает ведение бизнеса в Соединенном Королевстве, это вряд ли имеет какое-либо значение — Абрамович официально не занимает в клубе никаких постов.
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