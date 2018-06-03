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Похолодание после двух дней жары придет в Алтайский край в воскресенье, 3 июня, и отметится штормовой погодой.
Сегодня в большинстве районов ожидается дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, возможен град. Дневные температуры составят +13...+18 градусов, в юго-восточных районах до +23 градусов.
Ветер будет юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров.
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В Барнауле временами дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице будет +16...+18 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, порывы до 20 метров.
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