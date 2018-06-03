Фото: avito.ru
Помещения свободного назначения в бизнес-центре "Глобус" на улице Взлетной продают в Барнауле за 56,25 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"1250м.кв.- первый этаж. На данный момент два корпуса уже освоены. В одном из корпусов на первом этаже разместятся два ресторана. Витражное остекление. Вода, канализация, свет – центральные", — уточняется в объявлении.
Отопление от газовой котельной. Имеется большая парковка, свободная планировка.
Также продавец акцентирует внимание на том, что здание подойдёт под любой вид деятельности.
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