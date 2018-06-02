Капибара появилась в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

Новый питомец появился в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", сообщается в группе самого зоопарка во "ВКонтакте".
"Барнаульский Зоопарк желает всем прекрасных выходных и приглашает познакомиться с нашим новым питомцем — капибарой! Внешне капибара напоминает морскую свинку, только очень большую. Длина тела этих зверей 1-1,35 м, высота в холке 40-60 см, вес 34-65 кг", — говорится в сообщении зоопарка.
Вот как описал капибару учёный-зоолог Джеральд Даррелл: "Этот гигантский грызун представляет собой жирного зверька с продолговатым телом, покрытым жесткой лохматой шерстью пестрой коричневой расцветки. Передние лапы у капибары длиннее задних, массивный огузок не имеет хвоста, и поэтому у нее всегда такой вид, будто она вот-вот собирается сесть. У нее крупные лапы с широкими перепончатыми пальцами, а когти на передних лапах, короткие и тупые, удивительно напоминают миниатюрные копыта.
Вид у нее весьма аристократический: ее плоская широкая голова и тупая, почти квадратная морда имеют благодушно-покровительственное выражение, придающее ей сходство с задумчивым львом. По земле капибара передвигается характерной шаркающей походкой или скачет вразвалку галопом, в воде же плавает и ныряет с поразительной легкостью и проворством.
Капибара — флегматичный добродушный вегетарианец, лишенный ярких индивидуальных черт, присущих некоторым его сородичам, но этот недостаток восполняется у нее спокойным и дружелюбным нравом".
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