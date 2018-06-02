Вечером 1 июня небо над городом Цзинхун осветила яркая вспышка. Очевидцем этого редкого явления стали тысячи жителей Китая. Одному из них удалось запечатлеть произошедшее на видео, сообщает издание 5-tv.ru.
На кадрах видно, как в ночном небе что-то внезапно загорается. Спустя несколько секунд метеорит, пролетая над городом, исчезает. Пользователи соцсетей писали, что видели небесное тело не только в городе Цзинхуне, но и в Симао, который также расположен на юге Китая.
Сообщается, что космический объект разбился в горах, поскольку спустя минуту после его исчезновения с небосклона со стороны гор раздался оглушительный взрыв.
Однако, как сообщает издание Jqknews со ссылкой на директора Государственного сейсмологического бюро Сишуанбаньны Ма Чжэнъюня, сейсмических колебаний в регионе зафиксировано не было. Все показатели были такими же, как и в обычные дни.
Исследователь Юньнаньской обсерватории Академии наук Китая Ван Сяобин также заявил, что трудно подтвердить, был это метеорит или нет, так как видео слишком короткое.
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