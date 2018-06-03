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Сводные данные о средних заработных платах в регионах Сибири по итогам первого квартала 2018 года опубликовал Новосибирскстат – самые низкий показатель в абсолютном выражении, как и прежде, остается в Алтайском крае.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – марте 2018 года составила 34 915 рублей", — отмечает статистическое ведомство.
Лидерами по уровню зарплат остаются:
- Красноярский край – 41 861 рубль;
- Иркутская область – 39 231 рубль;
- Томская область – 39 078 рублей;
- Забайкальский край – 36 150 рублей;
- Республика Хакасия – 35 215 рублей.
Лидерство этих регионов по уровню заработных плат в Новосибирскстате объясняют во многом особенностями отраслевой структуры экономики данных субъектов Федерации и величиной применяемого районного коэффициента.
Оба Алтая, в свою очередь, являются аутсайдерами по показателю средней зарплаты. Так, в Республике Алтай по итогам первого квартала она составила 27 294 рубля, а в Алтайском крае еще меньше — 23 302 рубля.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
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