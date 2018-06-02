В субботу, 2 июня, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел первое рабочее совещание с членами правительства региона, сообщается на официальном сайте края.
Руководители ведомств продолжат выполнять весь объем работы до момента формирования нового состава правительства. Это произойдет после выборов губернатора, намеченных на сентябрь.
Томенко на заседании заявил, что вчера им был подписан Указ об отставке правительства Алтайского края и ряд распоряжений, в соответствии с которыми "руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации губернатора и правительства края получили статус исполняющих обязанности".
В ходе рабочего совещания члены правительства края были представлены врио губернатора и доложили ему о положении дел в курируемых ими отраслях и наиболее актуальных вопросах, на которые Томенко следует обратить особое внимание.
Ранее Томенко пообещал не проводить кадровых революций в регионе: "Никаких революций не предполагается, не будет никаких внезапных, неожиданных, непродуманных действий. Будем вместе знакомиться, погружаться в вопросы. Кто захочет работать дальше, те найдут возможности использовать свои силы в Алтайском крае".
В пятницу, 1 июня, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко был представлен региону. На церемонии присутствовал и экс-губернатор Александр Карлин, который поблагодарил судьбу за то, что ему выпала честь "отдавать все свои знания, способности для развития своей малой родины".
30 мая Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на совещании в правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. В этот же день указом президента России Владимира Путина врио губернатора региона был назначен выходец из Красноярского края — председатель правительства региона Виктор Томенко.
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