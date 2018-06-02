Президент России Владимир Путин во время визита в новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы поцеловал в лоб шестилетнего мальчика из Челябинска, который находится там на лечении. О визите сообщается на сайте Кремля.
Путин поинтересовался ходом лечения мальчика, спросил его имя, расспросил его о планах и о том, как давно он находится в больнице. Мальчик отвечал на вопросы и возмущался методами лечения.
"Потерпи немножко. Скоро домой поедешь", — сказал Путине.
После этого он назвал мальчика "сладким" и спросил у матери мальчика разрешения поцеловать ребенка.
"Меня поцеловал самый главный президент! А вот тебя мама, нет!" - сказал мальчик.
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