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Врио губернатора Алтайского края рассказал о "прямом поручении Путина"

, ИА "Амител"
В работе властей региона не обойдется без изменений, но революций не будет, подчеркнул Виктор Томенко

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В субботу, 2 июня, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел первое рабочее совещание с членами правительства региона, в ходе которого озвучил прямой наказ президента России, сообщается на официальном сайте края.

В ходе этого же заседания Томенко заявил, что подписал Указ об отставке правительства Алтайского края. Руководители ведомств в статусе исполняющих обязанности продолжат выполнять весь объем работы до момента формирования нового состава правительства. Это произойдет после выборов губернатора, намеченных на сентябрь.

"У меня есть прямое поручение президента России Владимира Путина обеспечить нормальную работу органов исполнительной власти Алтайского края. Мне доверили возглавить эту команду, и я буду опираться на вас как на членов общего коллектива.Система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно. Она позволяет не только решать все текущие вопросы, но и по многим направлениям задавать пример для других субъектов", — заявил Томенко.

Также он подчеркнул, что в работе властей региона не обойдется без изменений.

"Совершенствовать что-то будем, конечно, но пускаться в какие-то революции, резкие масштабные преобразования, граничащие с авантюрой, я не буду, и вам такой возможности не дам. Будем все делать системно, постепенно, просчитывая последствия каждого шага", — добавил Томенко, подводя итоги рабочего совещания.

Кроме того, он рассказал о впечатлениях от региона: "Первые часы и дни пребывания в Алтайском крае и начало работы на меня произвели очень хорошее впечатление".

Ранее Томенко также пообещал не проводить кадровых революций в регионе: "Никаких революций не предполагается, не будет никаких внезапных, неожиданных, непродуманных действий. Будем вместе знакомиться, погружаться в вопросы. Кто захочет работать дальше, те найдут возможности использовать свои силы в Алтайском крае".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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