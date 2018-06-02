В Ростовской области в результате ДТП с участием трех автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло в субботу, 2 июня, около 07:00 на 1029-м километре автодороги М-4 "Дон".
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как видно на опубликованных кадрах, машину буквально разорвало на части: полностью отсутствуют крыша, двери и передняя часть автомобиля, сообщает LIFE.
По сведениям агентства "Интерфакс", столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Погибла семья из 5 человек, которая ехала в легковушке.
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