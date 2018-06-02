Российский актер театра и кино Сергей Безруков в своем Instagram представил первый сингл созданной им рок-группы "Крестный папа".
Безруков опубликовал ссылку, чтобы желающие могли послушать композицию.
Он заявил, что всегда мечтал заниматься музыкой: "Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта)))) Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой "Крестный папа"!!!" — написал Безруков.
Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта)))) Представляю вам мой первый сингл #непронас , который мы записали с моей рок-группой "Крестный папа"!!! Недавно вспомнилось, как в школе на выпускном вечере мы делали концерт "Встреча одноклассников 30 лет спустя", в котором мы, якобы уже позврослевшие, делились друг с другом, кто кем стал. Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным и так далее. А я, как ни странно, мнил себя рок-музыкантом, который вернулся из мирового турне, спел свою песню, аккомпанируя себе на гитаре. Это было еще до поступления в Школу-студию МХАТ. И вот, не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться. Потом, уже став актером, я пробовал петь в фильмах и спектаклях, уже много лет в спектакле "Хулиган. Исповедь" я пою Есенина с живым оркестром, и одна из песен, кстати, написана мной как рок-композиция – "Соловушка". Год назад в Губернском театре я выпустил музыкально-поэтический спектакль "Высоцкий. Рождение легенды", в финале которого есть большой рок-блок – чтобы подчеркнуть современное звучание Высоцкого, мы исполняем его песни в стиле рок, и большую часть песен пою я сам. Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року – все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы "Крестный папа". Наши песни – о самом важном: о радости жить, о любви. Пишите отзывы,Дорогие мои,Хорррошие! Главное помните,это только начало) Пожелайте мне и моей рок-группе удачи!!!! Это не работа!!! Это для души!!! Ссылка на трек в шапке профиля #непронас #крестныйпапа папа #безруков #сергейбезруков #премьера
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