Руководитель госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс в своем Facebook объяснил, что имел в виду, когда предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсии россиян в нанотехнологии.
"С ужасом читаю новости: "Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии", "Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса". Не могут упустить шанс и крупные политики: целый кандидат в президенты (Борис Титов) пишет: "Великий реформатор" не просит, а "требует пенсионные средства для наноиндустрии с ЦБ". Я, конечно, антинародный, но не настолько", — написал Чубайс.
Он подчеркнул, что негосударственная пенсионная система должна быть нацелена не только на социальные, но и на долгосрочные инвестиционные задачи.
Для этого, по мнению Чубайса, необходимо разрешить НПФ размещать часть своих активов не только на депозитах в коммерческих банках, но и в низкорискованных инвестиционных активах.
Он пояснил, что к последним не относятся инновационные или нанотехнологические бизнесы. Речь идет о финансовых институтах, специально созданных для хеджирования таких рисков.
"Например, инвестиционные товарищества, закон о которых (ФЗ-335) именно так и был задуман при его создании <...> Существующий сегодня в России запрет НПФ на размещение даже небольшой части (3−5%%) своих активов в Инвесттоварищества сдерживает не только инновационый сектор в стране, но и сами НПФ от разумной диверсификации своих бизнес-стратегий", — добавил Чубайс.
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