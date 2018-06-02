Цены на бензин заморозят в России

Вице-премьер Дмитрий Козак в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" заявил, что Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.
Цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, по словам Козака, невозможно, как и требовать от компаний "работать себе в убыток". "Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — подытожил вице-премьер.
"Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики", — сказал Козак.
Он также сообщил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.
"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу — фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", — уверен Козак.
В последнее время в России резко возросли цены на бензин. Например, как сообщает РИА Новости, за прошлую неделю цены на московских заправках подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что рост цен носит сезонный характер и в среднем по году не превысит уровень инфляции. Он выразил уверенность, что в ноябре-декабре цены должны упасть.
В Центробанке также попытались объяснить рост цен на топливо. "В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад. Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. И их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.
Примечательно, что в конце мая, несмотря на заявления Артемьева о сезонном факторе, ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен.
Также ранее сообщалось, что правительство решило снизить акцизы на топливо. Предполагается, что на бензин их снизят на 3000 рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2000 рублей.
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