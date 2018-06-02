Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко взял на контроль ситуацию в селе Зимино Топчихинского района, где в результате пожара уничтожено здание, в котором базировались сельская администрация, отделение почтовой связи и местный борец за общественную безопасность.
Как сообщается на официальном сайте Алтайского края, ситуацию Томенко обсудил в телефонном разговоре с главой Топчихинского района Денисом Тренькаевым.
1 июня в 12.25 в селе Зимино произошло возгорание административного здания, в котором находился сельсовет, офис "Почты России" и пункт участкового уполномоченного полиции.
В момент возгорания в здании находились люди, после начала задымления сработала пожарная сигнализация, в рамках эвакуационных действий все люди покинули зону опасности.
На место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны МЧС России. Ликвидация пожара длилась до 16.00. В результате бывшее здание казармы, собранное из деревянных щитов, полностью сгорело и восстановлению не подлежит. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Томенко взял ситуацию на контроль и согласовал план устранения последствий пожара. Помещения для работы сотрудников сельсовета, "Почты России" и участкового уполномоченного полиции будут предоставлены в школе и в муниципальном многоквартирном доме.
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