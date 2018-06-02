Житель Барнаула взял бабушку в заложники и требовал самолет с деньгами

В Барнауле в субботу, 2 июня, в многоквартирном доме, расположенном на улице Георгия Исакова, разыгралась насыщенная непредсказуемостью история, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Вначале мужчина повис на уровне третьего этаже, зацепившись за окно. Отмечается, что мужчина явно был не в себе — рассказывал про некоего Андрюху, который ищет его с целью убить.
Приехала полиция и автомобиль скорой помощи. Мужчина залез обратно в подъезд и закрылся в квартире. Сотрудникам полиции дверь открывать он отказался.
Через некоторое время мужчину задержали. Лицо, как сообщается, у него было в крови. Его посадили в служебный автомобиль полиции и увезли.
По последним данным, мужчина находился в квартире с бабушкой, которую он взял в заложники. За освобождение он требовал самолет и деньги. После непродолжительных переговоров мужчина открыл дверь и сотрудники полиции его задержали. Мужчину увезли в Городскую больницу №1. Бабушке после таких событий стало плохо, и ей пришлось оказывать помощь на месте.
Комментарии
жара, жарааа... жаренное Солнце больших городов! (с)
Обрушение башни в Тюменцево вызвало цепную реакцию.
Что происходит в районе тэц3? Очень, очень много автомобилей по обочине, и много автомобилей гаи
Праздник. Иванушки песни поют.
Если в башне ....
Вспомнилось: он уехал прочь на газонокосилке, перед этим выпив четыре бутылки.