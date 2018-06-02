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Житель Барнаула взял бабушку в заложники и требовал самолет с деньгами

, ИА "Амител"
Пенсионерке после таких событий стало плохо, и ей пришлось оказывать помощь на месте

В Барнауле в субботу, 2 июня, в многоквартирном доме, расположенном на улице Георгия Исакова, разыгралась насыщенная непредсказуемостью история, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Вначале мужчина повис на уровне третьего этаже, зацепившись за окно. Отмечается, что мужчина явно был не в себе — рассказывал про некоего Андрюху, который ищет его с целью убить.

Приехала полиция и автомобиль скорой помощи. Мужчина залез обратно в подъезд и закрылся в квартире. Сотрудникам полиции дверь открывать он отказался.

Через некоторое время мужчину задержали. Лицо, как сообщается, у него было в крови. Его посадили в служебный автомобиль полиции и увезли. 

По последним данным, мужчина находился в квартире с бабушкой, которую он взял в заложники. За освобождение он требовал самолет и деньги. После непродолжительных переговоров мужчина открыл дверь и сотрудники полиции его задержали. Мужчину увезли в Городскую больницу №1. Бабушке после таких событий стало плохо, и ей пришлось оказывать помощь на месте.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.06.2018 20:43
- гость -

жара, жарааа... жаренное Солнце больших городов! (с)

0  0
2.06.2018 21:02
- гость -

Обрушение башни в Тюменцево вызвало цепную реакцию.

0  0
2.06.2018 21:03
Fairy22

0  0
2.06.2018 21:04
Fairy22

Что происходит в районе тэц3? Очень, очень много автомобилей по обочине, и много автомобилей гаи

0  0
2.06.2018 21:10
- гость -

Праздник. Иванушки песни поют.

0  0
2.06.2018 21:15
- гость -

Если в башне ....

0  0
2.06.2018 21:20
- гость -

Вспомнилось: он уехал прочь на газонокосилке, перед этим выпив четыре бутылки.

0  0
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