Президент России Владимир Путин дважды прерывал свою речь во время вручения орденов "Родительская слава" многодетным семьям в Кремле, сообщает LIFE.
Причиной послужил детский плач, который прервал выступление Путина уже на второй минуте.
"К маме надо", — сказал президент и кивнул в сторону грудного ребенка.
Вскоре главе государства вновь пришлось прерваться из-за плача ребенка.
"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", — сказал Путин и ребенок успокоился.
1 июня Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным родителям из восьми регионов страны. Во всех приглашенных семьях воспитывается от семи до четырнадцати детей. Во время выступления глава государства раскрыл секрет воспитания детей, который заключается в личном примере родителей и желании их постоянно работать над собой.
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