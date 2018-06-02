Суббота, 2 Июнь, 21:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,21
€ 72,72
471998
24°
Обь
475см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

Путин дважды прервал выступление из-за детского плача: "Напугали сладкого"

, ИА "Амител"
"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", - сказал Путин и ребенок успокоился

Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин дважды прерывал свою речь во время вручения орденов "Родительская слава" многодетным семьям в Кремле, сообщает LIFE.

Причиной послужил детский плач, который прервал выступление Путина уже на второй минуте.

"К маме надо", — сказал президент и кивнул в сторону грудного ребенка. 

Вскоре главе государства вновь пришлось прерваться из-за плача ребенка.

"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", — сказал Путин и ребенок успокоился.

1 июня Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным родителям из восьми регионов страны. Во всех приглашенных семьях воспитывается от семи до четырнадцати детей. Во время выступления глава государства раскрыл секрет воспитания детей, который заключается в личном примере родителей и желании их постоянно работать над собой.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
21:09
Путин дважды прервал выступление из-за детского плача: "Напугали сладкого" 0
20:10
Житель Барнаула взял бабушку в заложники и требовал самолет с деньгами 7
19:54
"Газель" загорелась в Барнауле на трамвайных рельсах 0
19:21
Здание сельсовета, "Почты России" и участкового полиции сгорело на Алтае 0
18:26
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 3 июня 0
18:12
Цены на бензин заморозят в России 0
17:19
Сергей Безруков представил первый сингл своей рок-группы 0
17:01
Трамп показал огромное бумажное письмо от Ким Чен Ына 0
16:38
Семья с тремя детьми погибла в жутком ДТП с двумя грузовиками под Ростовом 0
16:03
Около 400 тысяч звонков поступило в преддверии "Прямой линии с Путиным" 0
15:31
Названы работники с самой низкой зарплатой, которая еще и уменьшилась 1
15:17
Врио губернатора Алтайского края рассказал о "прямом поручении Путина" 0
14:34
Путин в больнице поцеловал незнакомого мальчика в лоб 4
14:01
Врио губернатора Алтайского края отправил в отставку правительство региона 0
13:47
Момент падения метеорита в Китае попал на видео 0
13:02
Водонапорная башня рухнула от старости в Тюменцевском районе Алтая 6
12:39
Капибара появилась в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 0
12:22
Абрамович может продать футбольный клуб "Челси" за 1,17 млрд евро 0
12:02
Землетрясение произошло в Республике Алтай 0
11:20
Невнимательная автоледи сбила пешехода на "зебре" в Барнауле 7
11:04
"Волга" вылетела на рельсы и перегородила путь трамваям в Барнауле 0
10:43
Ученые предсказали три пути развития человечества 0
10:27
Дуров поблагодарил компанию Apple за обновление Telegram 0
10:00
Красотка на всю голову: где в Барнауле пройдет предпоказ 0
09:37
Сторонник расизма и педофилии будет избираться в Конгресс США 0
09:18
СБУ составила список журналистов, чьи жизни находятся под угрозой 0
08:44
Люди в черном украли сумочку у жительницы Барнаула 0
08:25
Путин показал принцу Абу-Даби свой лимузин проекта "Кортеж" 0
08:19
Непогода не помешает: как Алтайский край готовится к проведению АТР 0
08:06
Главное молодежное событие лета в Алтайском крае покажут в прямом эфире 0
07:50
Куда сходить на выходных в Барнауле и что посмотреть 2 и 3 июня 0
07:34
Болей сердцем и душой: где в Барнауле массово покажут матчи ЧМ по футболу 0
07:19
Двухэтажную квартиру с лестницей из дуба продают в Барнауле за 8,9 млн руб. 0
07:03
Четверг назвали самым популярным днем для родов в Алтайском крае 0
06:48
Лето, детство, СССР: тёплые фотографии из прошлого 0
06:32
В СССР не было медицины и баскетбола: о чем фильм "Движение вверх" 1
06:17
30-градусная жара и сильный ветер ждут жителей Алтайского края 2 июня 0
06:01
Барнаульские депутаты одобрили повышение платы за коммуналку на 31% 3
05:07
Сбербанк прокомментировал ситуацию с пропажей части миллиардов Захарченко 2
04:03
Вице-президент РФС назвал проблемы российской сборной по футболу 0
03:04
Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским 0
02:09
Президент США выразил готовность встретиться с главой КНДР 0
01:04
Барнаульские полицейские вернули потерявшегося двухлетнего малыша родителям 0
00:03
Два льва, два тигра, ягуар и медведь сбежали из немецкого зоопарка 0
23:53
Путин рассказал секрет воспитания достойного человека 0
23:33
Мать пострадавшего ребенка рассказала о пожаре в ТЦ в Иркутске 0
23:12
Украинцев возмутили плакаты к чемпионату мира по футболу 1
22:47
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу 0
22:32
"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" повышением тарифа на транзит 0
22:12
Жительница Воронежа выжила после падения с 17 этажа 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.