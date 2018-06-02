Роналду сделал предложение российский футбольный клуб "Енисей"

Российской футбольный клуб "Енисей" пошутил на тему возможного ухода нападающего "Реала" Криштиану Роналду из мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Красноярский клуб в своем Twitter обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.
"Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать "Енисей" великим клубом. Прими решение прямо сейчас", — говорится в заявлении.
Ранее 33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт с "Реалом" действует до 2021 года.
Позже его фотография была убрана с официального сайта мадридского клуба.
Сообщалось, что футболиста не устроил контракт.
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.— ФК "Енисей" (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj
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