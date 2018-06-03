Вице-канцлер Австрии и лидер правонационалистической Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, в интервью газете Österreich заявил, что ЕС должен пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции, сообщает РИА Новости.
"Было бы желательно, чтобы ЕС пересмотрел, поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не направлять Россию в объятия Китая", — ответил Штрахе на соответствующий вопрос журналиста о политике Евросоюза в связи с новыми пошлинами США.
Он также отметил, что "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".
Ранее стало известно, что Вашингтон вводит пошлины на ввоз стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.
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