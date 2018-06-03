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Голикова назвала борьбу с бедностью самым сложным наказом Путина

, ИА "Амител"
Голикова подчеркнула, что снижение бедности в два раза к 2024 году - сверхзадача

Фото: life.ru

Самой сложной задачей в майском указе президента России Владимира Путина является борьба с бедностью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Голикова подчеркнула, что снижение бедности в два раза к 2024 году — сверхзадача. "Это сверхзадача — самая сложная задача, которая поставлена в указе", — сказала она.

Ранее вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В частности, глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Согласно данным Росстата, количество бедных в России равняется примерно 20 млн человек — более 13% от всего населения страны. Однако данные официальной статистики не отражают реальной картины — к такому выводу пришли эксперты из Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС). По их мнению речь может идти о 36 млн россиян.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

3.06.2018 09:31
Пионер

Самой сложной задачей в майском указе президента России Владимира Путина является борьба с бедностью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости

Стоимость бензина и ЖКХ в рамках этой борьбы выросла? Тьфу на всю вашу шоблу, вместе с предводителем.

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