Голикова назвала борьбу с бедностью самым сложным наказом Путина

Самой сложной задачей в майском указе президента России Владимира Путина является борьба с бедностью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
Голикова подчеркнула, что снижение бедности в два раза к 2024 году — сверхзадача. "Это сверхзадача — самая сложная задача, которая поставлена в указе", — сказала она.
Ранее вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В частности, глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Согласно данным Росстата, количество бедных в России равняется примерно 20 млн человек — более 13% от всего населения страны. Однако данные официальной статистики не отражают реальной картины — к такому выводу пришли эксперты из Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС). По их мнению речь может идти о 36 млн россиян.
Комментарии
Самой сложной задачей в майском указе президента России Владимира Путина является борьба с бедностью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости
Стоимость бензина и ЖКХ в рамках этой борьбы выросла? Тьфу на всю вашу шоблу, вместе с предводителем.