Названы условия вхождения России в пятерку сильнейших экономик мира

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Россия сможет войти в "пятерку" крупнейших экономик мира при условии стимулирования отечественных предпринимателей, сообщает агентство Nation News.
Таким образом, Роджерс дал благоприятный прогноз реализации поставленных Владимиром Путиным задач до 2024 года.
Инвестор пояснил, что у России появится огромный потенциал при условии, что страна повторит путь "успешных" государств, которые "поддерживали предпринимателей, инвесторов".
По его мнению, несомненным плюсом экономики является ее открытость, подвижки в сторону которой в последние годы демонстрирует Россия.
"Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа", — заявил Роджерс.
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