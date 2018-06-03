Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на понедельник, 4 июня, в отдельных районах региона ожидается дождь, гроза, утром местами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с местами порывы 16-21 м/с.
Температура ночью составит +4...+9 градусов, днем потеплеет до +23. Днем в отдельных районах обещают дождь, грозу, юго-западный ветер, 8-13 м/с местами порывы 16-21 м/с.
В Барнауле ночью ожидается +6...+8, днем в городе потеплеет до +20. Ночью в краевой столице обещают временами небольшой дождь, ветер западный, 8-13 м/с. Днем в первой половине дня также возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, 11-16 м/с.
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